الثلاثاء 22 أبريل 2025
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أخبار مصر

مجلس الوزراء يعلن العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة المقبل

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي
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 أعلن مجلس الوزراء، أنه بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، إنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

 

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