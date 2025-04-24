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حوادث

القبض على عاطل بتهمة سرقة هاتف محمول من صاحب محل بالإسكندرية

القبض على عاطل بتهمة
القبض على عاطل بتهمة سرقة هاتف محمول

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل بتهمة قيامه بسرقة هاتف محمول من صاحب محل بأسلوب" المغافلة" بمنطقة الدخيلة فى الإسكندرية.

فيديو سرقة هاتف محمول بالإسكندرية

رصدت وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من داخل أحد المحال بالإسكندرية. 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تلقي قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من الشاكى بتضرره لقيام أحد الأشخاص بالدلوف للمحل المملوك له الكائن بدائرة القسم وسرقة هاتفه المحمول بأسلوب" المغافلة".


تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية)، وبحوزته (سلاح أبيض – الهاتف المحمول المستولى عليه).

 

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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