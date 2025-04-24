الخميس 24 أبريل 2025
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حوادث

القبض علي عاطل سرق مبلغا ماليا من داخل محل في بورسعيد

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علي عاطل سرق مبلغا ماليا من داخل محل بأسلوب الكسر فى منطقة الزهراء بمحافظة بورسعيد.

 

فيديو سرقة مبلغ مالي من داخل محل ببورسعيد

رصدت وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إدعاء القائم على النشر بقيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل المحل الخاص به ببورسعيد.


وبالفحص تبين أن قسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد تلقى بلاغا من (مالك محل – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام أحد الأشخاص بكسر باب المحل "ملكه" الكائن بذات العنوان وسرقة مبلغ مالى من داخله بأسلوب "الكسر". 


عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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فيديو سرقة مبلغ مالي من داخل محل ببورسعيد سرقة مبلغ مالي من داخل محل ببورسعيد فيديو سرقة مبلغ مالي من داخل محل بورسعيد وزارة الداخلية

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