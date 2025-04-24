حيثيات حكم إلزام ورثة حلمي بكر بسداد 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان شهير

أودعت محكمة شمال الجيزة حيثيات حكمها في إلزام ورثة الموسيقار الراحل حلمي بكر بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان شهير، وذلك على خلفية سلفة مالية كان قد منحها للموسيقار الراحل بموجب إيصال موقع بتاريخ 29 فبراير 2023، ينص على استحقاق السداد في 30 ديسمبر من نفس العام.

وجاء في حيثيات الحكم أن المدعي -طبيب الأسنان- أقام دعواه مطالبًا بإلزام الورثة بسداد المبلغ بالإضافة إلى فوائد قانونية قدرها 6%، بدءًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مع تحميلهم المصروفات وأتعاب المحاماة.

وأوضحت المحكمة أن المدعي قدّم سندًا رسميًا "إيصال أمانة" يحمل توقيع مورّث المدعى عليهم، إضافة إلى إنذار رسمي بتاريخ 7 ديسمبر 2024، تم إعلانه للورثة في 10 ديسمبر من نفس الشهر، دون أن يقدم الورثة ما يُثبت سداد المبلغ أو يطعنوا على الإيصال بأي دفاع قانوني معتبر.

وبناء عليه، رأت المحكمة أن الدين ثابت، والتوقيع معترف به، ولم يقدم ما ينفي صحة المطالبة، ومن ثم قضت بإلزام الورثة بسداد مبلغ الـ 3 ملايين جنيه، كل بحسب نصيبه في التركة، إلى جانب فوائد قانونية قدرها 4% من المبلغ، اعتبارًا من 30 ديسمبر 2024، وهو تاريخ تقديم طلب أمر الأداء.

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