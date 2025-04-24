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حوادث

مفاجآت جديدة في قضية سارة خليفة، زواج عرفي من تاجر مخدرات ونشاط مشبوه لفضائيات وتحويل أموال

تفاصيل جديدة في قضية
تفاصيل جديدة في قضية المنتجة سارة خليفة، فيتو

سارة خليفة، تواصل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق القضائية التحقيق في قضية ضبط المنتجة سارة خليفة المتهمة بتجارة المخدرات عقب ضبطتها في شقتها وبحوزتها مخدرات مصنعة بالملايين داخل شقتها بالقاهرة، لكشف المتورطين وضبط باقي أفراد ذلك التشكيل العصابي.

 

قضية سارة خليفة

وكشفت التحقيقات علاقة النشاط الإجرامي بالمنتجة سارة خليفة   بقنوات فضائية غير مرخصة  يشتبه تورط أصحابها في بالقضية.


كما أكدت التحقيقات تورط 3 رجال أعمال هاربين خارج البلاد، وخاطبت جهات التحقيق الجهات الأمنية المختصة لاستعجال التحريات التكميلية حول هؤلاء المتهمين.

تحويل أمول قبل القبض عليها

كما أكدت التحقيقات أن المتهمة قامت بتحويل مبالغ مالية لأقاربها وأصدقاء مقربين منها قبل ضبطتها بأيام.

كما عثرت جهات التحقيق خلال فحص أحد الهواتف على مقطع فيديو يحوي مشاهد تعذيب صادم لشخص تظهر فيه المتهمة سارة خليفة بصحبة تاجر المخدرات الشهير بـ"الأبيض" الذي يقضي عقوبة مؤبد في السجن بتهمة تجارة المخدرات. 

والذي كشفت  التحقيقات وجود علاقة زواج عرفي بينهما وهو ما يؤكد استكمالها إدارة نشاطهما في تجارة المخدرات فور ضبطته. 


كما توصل فريق التحقيق لمعلومات مؤكدة عن قيام المتهمة  بتحويل مبالغ مالية إلى حسابات تعود لأقاربها، في محاولة واضحة منها لإبعاد أموالها عن أعين الجهات الرقابية وتحصينها من التحفظ عليها

وجار استكمال التحقيقات مع المتهمة التي مازالت تواجه تهم جديدة تكشفها الأجهزة الأمنية كل يوم من خلال مباشرة التحقيقات معها وجمع المعلومات والتحريات.

من جانبها تؤكد فيتو أن كل ما تنشره هو ما تضمنته الأوراق الرسمية من تحقيقات ومعلومات أولية فى القضية.. وأن ما تحمله الأوراق هى اتهامات ما زالت قيد التحقيق ولم يصدر فيها حكم قضائي نهائي بات بعد.

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