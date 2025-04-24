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حوادث

القبض على شاب بتهمة التعدي على سيدة داخل مطعم شهير بالقاهرة

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب صفع سيدة على وجهها فجأة داخل أحد مطاعم الشاورما الشهيرة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثق لحظة صفع السيدة وانتشاره بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

فيديو صفع سيدة على وجهها داخل مطعم شهير

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي متضمنا قيام شاب بصفع سيدة على وجهها فجأة داخل مطعم شهير.

وبالفحص تبين أن السيدة حررت محضرا اتهمت فيه زميلها بالعمل بصفعها على وجهها داخل محل شهير.

وقالت السيدة في بلاغها إنها تعمل بأحد المطاعم في القاهرة، وأثناء تواجدها في مقر عملها وفي غياب زميلها المتهم كونه يوم إجازته فوجئت به يدخل المطعم فجأة ويقوم بصفعها والتعدي عليها بالضرب على خلفية خلافات قديمة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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