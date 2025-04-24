الخميس 24 أبريل 2025
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حوادث

القبض على طفل قتل مواطنا بسبب أغنية داخل مقهى بإمبابة

القبض على صبي قهوجي
القبض على صبي قهوجي قتل شخص، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طفل يعمل صبي قهوجي متهم بقتل شخص داخل مقهى بدائرة قسم شرطة إمبابة، بسبب خلاف على أولوية تشغيل الأغاني.

ويواصل رجال البحث الجنائي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث لكشف ملابساتها وذلك عقب أن تلقت قوات الأمن بلاغ بالواقعة من غرفة عمليات النجدة. 

وبالانتقال لموقع الحادث تبين من خلال التحريات الأولية لرجال الأمن، وبمناقشة شهود العيان تبين، أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والجاني تطورا إلى اشتباك بالأيدي قبل أن يخرج المتهم سلاحًا أبيض ويوجه طعنة مباشرة إلى قلب فتحي، ليسقط أرضًا وسط ذهول من الحاضرين ويفارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.  

وعلى الفور، انتقل إلى مكان الحادث الرائد محمد طارق، رئيس وحدة المباحث، والقوة المرافقة له، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة.
 

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الأجهزة الأمنية قسم شرطة إمبابة قهوجي
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