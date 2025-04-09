أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بالوايلي.. ضحايا ومصابون في مطاردة أمنية بمطروح.. وشخص ينهي حياة والدته بطلق نارى عن طريق الخطأ بأسوان

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

هشم رأسها ونقل الجثة لصحراء المعادي في المرتبة، تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بالوايلي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل سيدة على يد زوجها “حارس عقار” داخل شقتهما فى منطقة الوايلي وإلقاء جثتها فى صحراء المعادي، بأن المتهم تعدى بالضرب على رأس زوجته حتى إنه هشم رأسها.

تفاصيل 3 دعاوى قضائية رفعتها طليقة الشيف الشربيني ضده، وهذا موعد أولى الجلسات

حددت المحكمة المختصة جلسة 3 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات 3 دعاوى قضائية أقامتها طليقة الشيف الشربيني، تطالب فيها بأجر الخادم والسائق ونفقة صغارها، وذلك عقب انفصالها عن زوجها إثر الأزمة الأخيرة المتعلقة باتهام نجلها بدهس عامل دليفري بمنطقة الشيخ زايد، ما أسفر عن وفاته في الحال.

ضبط 4 أشخاص بتهمة إشعال الألعاب النارية وعرقلة حركة المرور بمصر القديمة

كشفت مديرية أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام عدد من قائدى السيارات بتعطيل حركة المرور بالطريق العام وإشعال ألعاب نارية حال سيرهم بموكب حفل زفاف بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

إصابة 3 عمال في انهيار سقف مصنع رخام بشق التعبان (صور)

شهدت منطقة شق التعبان بمحافظة القاهرة انهيار سقف مصنع رخام، مما أسفر عن تحطم سيارتين وإصابة 3 عمال بإصابات طفيفة.

تأجيل محاكمة بائع خضروات بتهمة قتل شخصًا في الإسكندرية

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد محمود رئيس المحكمة، محاكمة المتهم "م.م.ع بائع خضروات لجلسة غدا لاستكمال المرافعة، لاتهامه في قتل المجني عليه " ح.ع.س" بوضع سم له في الطعام.

العثور على جثة طبيب أسنان بالقاهرة الجديدة، والتحريات تكشف سبب الوفاة

عثر رجال المباحث القاهرة، على جثة طبيب أسنان في العقد الرابع من عمره ملقاة أمام فيلا داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة من المخدرات أدت لهبوط الدورة الدموية وتوفي وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

الإعدام لعامل قتل شخصا خلال محاولة سرقة دراجة نارية بالصف

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، حكما غيابيا بإعدام عامل شنقا، بعد إدانته بقتل مواطن عمدا باستخدام سلاح ناري، والشروع في قتل آخر، أثناء محاولة سرقة دراجتهما النارية بالطريق العام.



وزير الداخلية يبحث مع مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبى سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ماغنوس برونر- مُفوض الهجرة والشئون الداخلية بالإتحاد الأوروبى كاثرين دى بول - المُديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأوروبى للتعاون بين قوات إنفاذ القانون (EUROPOL) والوفد المُرافق لهما، خلال زيارتهما الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحُث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك.



شخص ينهي حياة والدته بطلق نارى عن طريق الخطأ خلال مشاجرة بأسوان

لقيت سيدة فى العقد السادس من عمرها، مصرعها اليوم الأربعاء، بمحافظة أسوان على يد ابنها بطلق نارى بالخطأ، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة وجارى العرض على النيابة.

المؤبد لسائق لاتهامه بخطف فتاة بالإكراه والتعدي عليها بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بخطف فتاة بالإكراه داخل سيارتها والتعدى عليها، بدائرة مركز قليوب بمحافظة الـقليوبية.



القبض على سائق توك توك أشعل النيران في جسد شاب بعين شمس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق توك توك بتهمة إشعال النيران فى جسد شاب أثناء التشاجر معه بسبب خلافات بينهما بمنطقة عين شمس.



القضاء الإداري بقنا يودع حيثياته في حكم إلغاء رخصة حمراء لصيدلية

أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقنا حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية، بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات "الرخصة الحمراء" للصيدليات.



تفاصيل إصابة 17 راكبًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادث سير مروع أسفر عن إصابة 17 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق “أبو حماد - العاشر من رمضان” بدائرة مركز أبو حماد.



قصة هتك عرض فتاة على يد خالها في المرج

تقدمت أسرة فتاة ببلاغ إلى قسم شرطة المرج تتهم فيه الفتاة، شقيق والدتها بهتك عرضها وبضبط المتهم تمت إحالته إلى نيابة المرج التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.



وزير الداخلية يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون الأمني

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، ماتيو بيانتيدوزى وزير الداخلية الإيطالي، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية فى إطار علاقات التعاون والتشاور المستمر بين مسئولى الجانبين.

العثور على جثة عجوز داخل شقتها فى الدرب الأحمر.. الغموض يسيطر على الحادث وتحريات مكثفة لفك اللغز

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة سيدة مسنة بها آثار خنق داخل شقتها بحارة المغربلين بمنطقة الدرب الأحمر.

ضحايا ومصابون في مطاردة أمنية بمطروح

قالت مصادر مطلعة إن عددا من الضحايا سقطوا في مطاردة مع عنصر إجرامى شديد الخطورة بمحافظة مطروح.

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