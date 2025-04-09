الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

شخص ينهي حياة والدته بطلق نارى عن طريق الخطأ خلال مشاجرة بأسوان

اسعاف
اسعاف

لقيت سيدة فى العقد السادس من عمرها، مصرعها اليوم الأربعاء، بمحافظة أسوان على يد ابنها بطلق نارى بالخطأ، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة وجارى العرض على النيابة.

 

مصرع سيدة بطلق نارى 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع سيدة فى العقد السادس من عمرها، عقب تلقيها إصابة بطلق نارى فى مشاجرة وقعت بنجع الشطيب بقرية المحاميد دائرة المركز.

وتبين من التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين شخصين من نجع الشطيب التابع لقرية المحاميد بمركز إدفو، بسبب خلافات الجيرة، إطلق على أثرها أحد طرفى المشاجرة عيار نارى، لكنه استقر بطريق الخطأ فى جسد والدته "زينب.ح" 60 سنة.

وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها.

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​ أسوان إدفو مصرع طلق امن

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