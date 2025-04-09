تفاصيل 3 دعاوى قضائية رفعتها طليقة الشيف الشربيني ضده، وهذا موعد أولى الجلسات

حددت المحكمة المختصة جلسة 3 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات 3 دعاوى قضائية أقامتها طليقة الشيف الشربيني، تطالب فيها بأجر الخادم والسائق ونفقة صغارها، وذلك عقب انفصالها عن زوجها إثر الأزمة الأخيرة المتعلقة باتهام نجلها بدهس عامل دليفري بمنطقة الشيخ زايد، ما أسفر عن وفاته في الحال.

وأقامت الإعلامية الشهيرة، طليقة الشيف الشربيني، هذه الدعاوى بعد تفاقم الخلافات الأسرية على خلفية الحادث، حيث تطالب بحقوقها المادية، وتشمل أجر السائق والخادم، بالإضافة إلى نفقة الأبناء.

كما تقدمت الإعلامية بدعوى أخرى للمطالبة بالولاية التعليمية على أبنائها وزيادة النفقة، ومن المنتظر تحديد جلسة لها خلال الفترة المقبلة، لمتابعة النظر في تلك المطالب القانونية.

حبس المتهم سنة مع الشغل في اتهامه في دهس عامل دليفري

كانت محكمة جنح الطفل بالجيزة عاقبت المتهم بالحبس سنة مع الشغل في اتهامه في دهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد، كما غرمت المحكمة المتهم ١٠٠ ألف جنيه.

أفاد الشيف خلال التحقيقات بأنه مالك السيارة المتسببة في الحادث، ولكن نجل زوجته هو الذي كان يقودها وقت وقوع الحادث، وأوضح أنه حضر إلى مكان الحادث بعد تلقيه اتصالًا هاتفيًّا من نجل زوجته.

وأشار إلى أنه لم يعلم شيئًا عن وفاة الشاب إلا بعد أن اطلع على التحقيقات، وأنه انتقل إلى موقع الحادث، في محاولة للتعامل مع الوضع، ولكن انصرف سريعا، خوفا من الاعتداء على من قبل المواطنين الغاضبين.

أقوال شاهد عيان عن الحادث

واستمعت نيابة الشيخ زايد لأقوال مهندس كمبيوتر، وهو أحد شهود العيان على دهس عامل دليفري بسيارة الشيف الشهير.

وقال الشاهد إنه أثناء قيادته سيارته الخاصة على سرعة ٨٠ كيلومترًا بالساعة بطريق البستان شاهد سيارة تسير بسرعة فائقة تتعدى١٦٠ كيلومترًا بالساعة.

وأوضح أنه فور تخطي تلك السيارة سيارته، شاهدها تطيح بالدراجة النارية التي يستقلها المجني عليه، وأثناء قيامه بتغيير الحارة المرورية بسرعة هادئة دهست السيارة الدراجة النارية أسفل عجلاتها وطار جسد المتوفى وارتطم أرضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.