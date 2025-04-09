العثور على جثة عجوز داخل شقتها فى الدرب الأحمر.. الغموض يسيطر على الحادث وتحريات مكثفة لفك اللغز

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة سيدة مسنة بها آثار خنق داخل شقتها بحارة المغربلين بمنطقة الدرب الأحمر.

العثور على جثة بالدرب الأحمر

تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بحارة المغربلين بدائرة القسم.. على الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وهناك وجدوا سيدة فى العقد الثامن من العمر، ملقاة على الأرض جثة هامدة، وتبين من خلال الفحص المبدئي للجثمان، وجود آثار خنق حول عنقها، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية فى الحادث.

أبلغ رجال المباحث النيابة العامة بالواقعة، وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث، وأجرى معاينة تفصيلية للجثة والشقة كاملة، ثم تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بإجراء الصفة التشريحية للجثة لتحديد أسباب الوفاة على وجه الدقة، وكلفت رجال البحث الجنائي، بإجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث.

من جانبهم، بدأ رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، فى إجراء تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة، واستمعوا إلى عدد من جيران المجني عليها وشهود العيان، فى محاولة للوصول إلى معلومات قد تؤدي إلى حل لغز الجريمة.. وفى ذات الوقت تحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط الشقة التى شهدت الواقعة، لفحصها وتحديد ما إذا كان هناك أشخاص ترددوا على شقة الجني عليها مؤخرا أم لا.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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