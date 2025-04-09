"تعليم القليوبية" تحصد بطولة الجمهورية لكرة اليد للمرحلة الإعدادية بنين

حصدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بطولة الجمهورية لكرة اليد علي مستوي الجمهورية للمرحلة الاعدادية بنين تمت الفاعليات تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية وبتوجيهات مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

القليوبية تحصد بطولة الجمهورية لكرة اليد علي مستوي الجمهورية للمرحلة الاعدادية بنين

وانطلقت اليوم بطولة الجمهورية للألعاب الجماعية للمرحلة الإعدادية والابتدائية من ملاعب مدرسة طوخ الخاصة بالقليوبية تحت إشراف وتوجيه حنان الشحات موجه عام التربية الرياضية بالمديرية.

وجاء ذلك بمشاركة 20 محافظة للبطولة للألعاب الجماعية " كرة طائرة ، كرة يد، كرة سلة، كرة قدم ".



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