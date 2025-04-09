الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

هشم رأسها ونقل الجثة لصحراء المعادي في المرتبة، تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بالوايلي

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل سيدة على يد زوجها “حارس عقار” داخل شقتهما فى منطقة الوايلي وإلقاء جثتها فى صحراء المعادي، بأن المتهم تعدى بالضرب على رأس زوجته حتى إنه هشم رأسها.

وأضافت التحريات، أن المتهم عقب إنهاء حياة زوجته جلس بجوار الجثة يفكر فى طريقة للتخلص من الجثمان حتى لا تنكشف جريمته، فأحضر مرتبة ووضع بداخلها الجثة، ثم وضعها داخل سيارة وتحرك من منطقة سكنه بالوايلي متجها إلى جنوب القاهرة.

 

وأوضحت التحريات، أن المتهم عندما وصل إلى منطقة صحراء بالمعادي قام بإلقاء الجثة لتنهشها الكلاب وتختفى معالم جريمته.

وأشارت التحريات أن المتهم كان يقيم مع زوجته فى محافظة بنى سويف، وجاء بها الى منطقة الوايلي وأقيما معا بالشقة التى حدثت بها الجريمة.

 

اعترافات قاتل زوجته بالوايلي

وأدلى المتهم بقتل زوجته في منطقة الوايلي باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وقال المتهم، إنه دائما توجد خلافات زوجية بينهما، ولكن يوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بإنهاء حياتها.

وأضاف المتهم، أنه عقب ارتكاب الجريمة قام بنقل جثة زوجته إلى صحراء المعادي وألقاها إلى الحيوانات المفترسة لالتهامها واخفاء معالم الجثة.

 

بلاغ بتغيب زوجين في الوايلي 
وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من شقيق المجني عليها، يفيد بتغيبها لأيام واختفاء زوجها بشكل مفاجئ وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى شقة السيدة المتغيبة بمنطقة الوايلي.

وبالبحث داخل الشقة عثر رجال المباحث على آثار دماء داخل الشقة أثارت الشكوك.

وبتكثيف التحريات وتفريغ الكاميرات المحيطة وسماع أقوال الشهود، توصلت فرق البحث الجنائي إلى أن الزوج “حارس جراج” يقف وراء ارتكاب الجريمة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، الذي أقر بجريمته، كاشفا عن قيامه بإلقاء الجثمان في صحراء المعادي وذلك إثر خلافات زوجية بينهما.

وبإرشاد المتهم، انتقلت قوة أمنية إلى المكان المشار إليه صحراء المعادي، وتم العثور على الجثمان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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