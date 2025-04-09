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حوادث

قصة هتك عرض فتاة على يد خالها في المرج

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

تقدمت أسرة فتاة ببلاغ إلى قسم شرطة المرج تتهم فيه الفتاة، شقيق والدتها بهتك عرضها وبضبط المتهم تمت إحالته إلى نيابة المرج التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. 


كما امرت نيابة المرج بسرعة اجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة واستدعاء الفتاة لسماع اقوالها حول الواقعة 


البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أسرة فتاة في العقد الأول من عمرها، تتهم فيه الفتاة، شقيق والدتها بالتعدي عليها جسديا وهتك عرضها في عدم وجودهم بالشقة.

 

وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة امنية من مباحث قسم شرطة المرج في ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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قسم شرطة المرج مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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