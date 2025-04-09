إصابة 3 عمال في انهيار سقف مصنع رخام بشق التعبان (صور)

شهدت منطقة شق التعبان بمحافظة القاهرة انهيار سقف مصنع رخام، مما أسفر عن تحطم سيارتين وإصابة 3 عمال بإصابات طفيفة.

انهيار سقف مصنع رخام بشق التعبان

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط سقف مصنع رخام بمنطقة شق التعبان، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

انهيار سقف مصنع رخام بشق التعبان



انهيار سقف مصنع رخام بشق التعبان



انهيار سقف مصنع رخام بشق التعبان



انهيار سقف مصنع رخام بشق التعبان



وبالفحص تبين سقوط سقف مصنع رخام، مما أسفر عن تحطم سيارتين وإصابة 3 عمال بإصابات طفيفة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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