القبض على سائق توك توك أشعل النيران في جسد شاب بعين شمس

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق توك توك بتهمة إشعال النيران فى جسد شاب أثناء التشاجر معه بسبب خلافات بينهما بمنطقة عين شمس.

مشاجرة بعين شمس

تلقى قسم عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وإصابة أحدهما بحروق بدائرة القسم وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على شاب مصاب بحروق متفرقة بجسده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين سائق توك توك وشاب بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأول بسكب مادة على جسد الشاب وإضرام النيران فيه وإصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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