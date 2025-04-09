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حوادث

العثور على جثة طبيب أسنان بالقاهرة الجديدة، والتحريات تكشف سبب الوفاة

جثة، فتيو
جثة، فتيو

عثر رجال المباحث القاهرة، على جثة طبيب أسنان في العقد الرابع من عمره ملقاه أمام فيلا داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة، وتبين أن الوفاة بسبب جرعة زائدة للمخدارت أدت لهبوط الدورة الدموية وتوفي وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة طبيب أسنان بالقاهرة الجديدة

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة ملقاة أمام فيلا داخل كمبوند بالقاهرة الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طبيب أسنان في العقد الرابع من عمره، توفي بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق من رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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