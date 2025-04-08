السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض ابنة خالته القاصر بالصف

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة هتك عرض ابنة خالته القاصر في الصف بالجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 775 لسنة 2025 جنايات مركز الصف، المُقيدة برقم 28 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "مصطفى ر." 18 عامًا، عامل تهمة هتك عرض الطفلة "ص. ر."، التي لم تتجاوز 18 عامًا، دون استخدام القوة أو التهديد.

وأفادت التحقيقات أن المتهم استغل حداثة سن الضحية ووجودها بمنزل والدتها معه لارتكاب الجريمة خلال عام 2024 بدائرة مركز شرطة الصف.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها "ص. ر."، التي أكدت أنها التقت المتهم، نجل خالتها، أثناء وجودها بمنزل والدتها، وأنه أبدى رغبته في هتك عرضها مقابل مبلغ مالي، فوسوس لها الشيطان وخضعت لرغبته، ليقوم بفعلته.

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