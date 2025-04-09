ضبط 4 أشخاص بتهمة إشعال الألعاب النارية وعرقلة حركة المرور بمصر القديمة

كشفت مديرية أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام عدد من قائدى السيارات بتعطيل حركة المرور بالطريق العام وإشعال ألعاب نارية حال سيرهم بموكب حفل زفاف بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

فيديو موكب حفل زفاف مصر القديمة

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام عدد من قائدى السيارات بتعطيل حركة المرور بالطريق العام وإشعال ألعاب نارية حال سيرهم بموكب حفل زفاف بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (4 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم) والسيارات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.