تأجيل محاكمة بائع خضروات بتهمة قتل شخصًا في الإسكندرية

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد محمود رئيس المحكمة، محاكمة المتهم "م.م.ع بائع خضروات لجلسة غدا لاستكمال المرافعة، لاتهامه في قتل المجني عليه " ح.ع.س" بوضع سم له في الطعام.

صدر القرار بعضوية كل من المستشار تامر وفائي والمستشار محمد توفيق محمد، ومصطفى الشافعي وكيل النائب العام لنيابات أول العامرية وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب ومصطفى البربري.



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 31511 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة أول العامرية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بالعثور على جثة المجني عليه بدائرة القسم.



تبين من التحقيقات قيام المتهم " م.م.ع " بائع خضروات، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتل المجني عليه " ح.ع.س" بعد أن استدراجه الي مكان مظلم، معدا لذلك مادة سامة جلبها من محل لبيع المبيدات الزراعية، وبعد أن ارتأى جاهزيته لتنفيذ مخططه حتي تقابل مع المجني عليه وأوهمه بعثوره علي فرصة عمل له بنقل بعض الأغراض محددا له زمان ومكان التقابل فاستجاب له المجني عليه وتوجه المتهم لشراء طعام له وللمجني عليه وقام خلسة بدس السم في وعاء الطعام وقدمه للمجني عليه لتناوله عبارة عن علبة كشري، واستقل رفقته الدراجة البخارية تروسيكل ملك المجني عليه،وبعد أن تناول المجني عليه الطعام المسموم ظهرت عليه علامات الوفاة حتي قصد به أحد الأماكن النائية بالطريق، وما أن تيقن المتهم أن المجني عليه انعدام المقاومة وأحضر حبل وأخذ يطبق علي رقبته ورأسه حتي أيقن مفارقته الحياة.

حمل جثته وأرقده إلى أرض بها حشائش، وقد ارتكب تلك الجناية بقصد سرقة التروسيكل ملك المجني عليه وتركه وفر هاربا حتي تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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