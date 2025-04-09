الإعدام لعامل قتل شخصا خلال محاولة سرقة دراجة نارية بالصف

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، حكما غيابيا بإعدام عامل شنقا، بعد إدانته بقتل مواطن عمدا باستخدام سلاح ناري، والشروع في قتل آخر، أثناء محاولة سرقة دراجتهما النارية بالطريق العام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 15376 لسنة 2024 جنايات الصف، والمقيدة برقم 6430 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، أن المتهم "زياد ع" أقدم خلال شهر يوليو الماضي، بمشاركة اثنين آخرين مجهولين، على قتل المجني عليه "ناجي مبارك عياد" عمدا، دون سبق إصرار أو ترصد، عبر إطلاق النار عليه بسلاح ناري بهدف إزهاق روحه.

وأضافت التحقيقات أن الجريمة وقعت أثناء محاولة المتهمين الثلاثة سرقة دراجة نارية مملوكة للمجني عليه الثاني "أحمد.ع"، حيث اعترضوا طريقه برفقة المجني عليه المتوفى، وأشهروا في وجههما سلاحًا ناريًا من نوع بندقية آلية. وبعد رفض المجني عليهما تسليم الدراجة، أطلق المتهم عيارًا ناريًا أصاب "ناجي" في ظهره، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصابته.

وجاء في تقرير الطب الشرعي أن الإصابة كانت ناجمة عن طلق ناري أحدث تهتكا بالكلى اليسرى استوجب استئصالها، إضافة إلى تهتك بالأمعاء تطلب التدخل الجراحي، وتم إرجاع سبب الوفاة إلى الإصابة النارية النافذة.

وأكد المجني عليه الثاني في أقواله أمام النيابة العامة تفاصيل الواقعة، موضحا أن الجناة كانوا ملثمين، وأن المتهم الرئيسي هو من أطلق النار قبل أن يفروا من موقع الحادث.

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