دفن جثامين سيدتين ووالدتهما لقوا حتفهم في حادث بالشرقية

أمرت نيابة مركز أبوحماد العامة محافظة الشرقية، بالتصريح بدفن سيدتين ووالدتهما لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة في مياه بحر البقر بطريق الشيخ جبيل، حيث انتهت النيابة من مناظرة جثامين الضحايا وتبين وفاتهم بإسفكسيا الغرق.

نزيف الأسفلت مستمر.. وفاة أسرة كاملة في حادث مروري بالشرقية

تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية إخطارا من غرفة النجدة يفيد وفاة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة في بحر البقر نطاق كوبري تل مرداس التابع لمركز أبو حماد.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من التحريات انقلاب سيارة سوزوكي كان يقودها زوج يدعى"فتحى.أ بصحبة زوجته و"بسمة"38 سنة وشقيقتها" إيمان"33 سنة و"حماته" 55 سنة في بحر البقر أمام كوبري تل مرداس نطاق المركز، ونتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص فيما نجا قائد السيارة من الموت وتم نقل جثث المتوفين الي مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

كيفية تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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