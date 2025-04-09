وزير الداخلية يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون الأمني

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، ماتيو بيانتيدوزى وزير الداخلية الإيطالي، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية فى إطار علاقات التعاون والتشاور المستمر بين مسئولى الجانبين.

وزير الداخلية يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون ومكافحة الهجرة غير الشرعية



واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون القائمة بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك.



و أعرب وزير الداخلية الإيطالي عن تقديره لدور أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مُكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها وخاصةً مُكافحة الهجرة غير الشرعية بما يرسخ دعائم الأمن والإستقرار بالمنطقة.

وأكد أن زيارته تأتى توطيدًا للعلاقات الوثيقة بين مسئولى البلدين مُؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.



ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق ـ وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية إيطاليا والوفد المرافق له للقاهرة، مؤكدًا حرص الوزارة على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الإيطالية، فى ضوء عمق العلاقات التاريخية التى تربط حكومتى وشعبى البلدين الصديقين والتى إنعكست إيجابيًا على مجالات التعاون الثنائى، مُشيرًا إلى اهتمامه بتعزيز آليات التعاون والتشاور المُستمر وتبادُل الخبرات مع الجانب الإيطالي فى مُختلف المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك.

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