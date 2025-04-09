الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وزير الداخلية يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون الأمني

وزير الداخلية يبحث
وزير الداخلية يبحث مع نظيره الإيطالي

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، ماتيو بيانتيدوزى وزير الداخلية الإيطالي، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية  فى إطار علاقات التعاون والتشاور المستمر بين مسئولى الجانبين.

 

<strong>وزير الداخلية يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون ومكافحة الهجرة غير الشرعية </strong>
وزير الداخلية يبحث مع نظيره الإيطالي تعزيز التعاون ومكافحة الهجرة غير الشرعية 


واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون القائمة بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك.

 

ضحايا ومصابون في مطاردة أمنية بمطروح

تحرير43 ألفا و475  مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق.. تعرف على أبرز الغرامات


و أعرب  وزير الداخلية الإيطالي عن تقديره لدور أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى مجال مُكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها وخاصةً مُكافحة الهجرة غير الشرعية بما يرسخ دعائم الأمن والإستقرار  بالمنطقة.

 وأكد أن زيارته تأتى توطيدًا للعلاقات الوثيقة بين مسئولى البلدين مُؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
 

ومن جانبه أعرب اللواء  محمود توفيق ـ وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية إيطاليا والوفد المرافق له للقاهرة، مؤكدًا حرص الوزارة على مد جسور التواصل  مع أجهزة الأمن الإيطالية، فى ضوء عمق العلاقات التاريخية التى تربط حكومتى وشعبى البلدين الصديقين والتى إنعكست إيجابيًا على مجالات التعاون الثنائى، مُشيرًا إلى اهتمامه بتعزيز آليات التعاون والتشاور المُستمر وتبادُل الخبرات مع الجانب الإيطالي فى مُختلف المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الداخلية وزير الداخلية الايطالي تعزيز التعاون مكافحة الهجرة غير الشرعية إيطاليا أجهزة وزارة الداخلية

مواد متعلقة

إخماد حريق في منزل بمدينة منشأة القناطر دون إصابات

ضحايا ومصابون في مطاردة أمنية بمطروح

تحرير43 ألفا و475  مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق.. تعرف على أبرز الغرامات

ضبط 24 طن دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

الجثة طارت فى الهواء.. مصرع عاطل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالمرج

مصرع عنصرين وضبط 5 آخرين..القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات بقنا

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا إتجار بالعملة خلال 24 ساعة

حلم الثراء السريع ينتهى خلف القضبان، ضبط 6 أشخاص للتنقيب عن الآثار بالزيتون

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف خطة الدولة بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف

جماهير الزمالك تجهز مفاجأة لـ زيزو في مباراة سيتيليتبوش

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

مدبولي: شهدنا موجات لخروج الأموال الساخنة اليومين الماضيين

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

زيزو يستعد لخطوة جديدة ضد الزمالك

الأهلي يحجز قميصا لزيزو بمونديال الأندية.. تعرف على رقم اللاعب

مدبولي يعلق على تحرك سعر الدولار ويكشف سيناريو وقف الاستيراد

منوعات

المزيد

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء

أحدث أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأربعاء

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

العبادلة.. رموز العلم والفقه في صدر الإسلام (ابن الزبير أول مولود في الهجرة)

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

هل يأثم مانع الصدقة عن المتسولين فى الشارع؟، اعرف موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية