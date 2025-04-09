تحرير43 ألفا و475  مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق.. تعرف على أبرز الغرامات

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة، عن تحرير قرابة 43 ألفا و475 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 33 ألفا و751 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و830 مخالفة السير بدون تراخيص، 6 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و7 مخالفات لشروط التراخيص، و12 مخالفة دراجة نارية.

تحرير43 ألفا و475 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

ونص قانون المرور على عدد من العقوبات في مواد تفرض على كل من يقوم بمخالفات مرورية، من خلال فرض غرامات مالية عليه، وطبقا للقانون غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

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