الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير43 ألفا و475  مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق.. تعرف على أبرز الغرامات

حملة مرورية، فيتو
حملة مرورية، فيتو

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

مصرع عنصرين وضبط 5 آخرين..القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات بقنا

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا إتجار بالعملة خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الحملات، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة، عن تحرير قرابة 43 ألفا و475 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 33 ألفا و751 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و830 مخالفة السير بدون تراخيص، 6 مخالفات موقف عشوائي، مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و7 مخالفات لشروط التراخيص، و12 مخالفة دراجة نارية.

تحرير43 ألفا و475 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملات بالطرق

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

غرامات مالية على المخالفات المرورية

ونص قانون المرور على عدد من العقوبات في مواد تفرض على كل من يقوم بمخالفات مرورية، من خلال فرض غرامات مالية عليه، وطبقا للقانون غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

ـ الاعتداء على رجال المرور.

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب.

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

ـ السير بدون فرامل.

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور.

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور.

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة.

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة.

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور.

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخالفة مرورية مخالفة السير بدون تراخيص التحدث فى الهاتف مخالفة شروط التراخيص الادارة العامة للمرور الإنضباط المرورى

مواد متعلقة

مصرع عنصرين وضبط 5 آخرين..القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات بقنا

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا إتجار بالعملة خلال 24 ساعة

حلم الثراء السريع ينتهى خلف القضبان، ضبط 6 أشخاص للتنقيب عن الآثار بالزيتون

حاميها حراميها.. مدير مبيعات يستولى على إيرادات شركة وأموال 11 مواطنا فى باب الشعرية

ضبط ورشة تصنيع ألعاب نارية يديرها عامل بحوزة مليون قطعة في الفيوم

مصرع شاب صدمته سيارة ملاكى بالبساتين إثر عبور الطريق

سقوط 12 عنصرا إجراميا خلال اقتحام أوكار الكيف بحوزتهم حشيش وهيروبن بـ 40 مليون جنيه

تحرير 934 مخالفات الملصق الإلكتروني ورفع 45 سيارة ودراجة نارية متروكة

الأكثر قراءة

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يشهد مراسم خطوبة حفيدة شقيقه في الأقصر (صور)

أخبار مصر: قتلى بانهيار منزل بأسيوط، غلق 3 مطاعم شهيرة بمصر الجديدة، الزمالك يتحرك ضد زيزو، رادار يكشف قاتل سائق أوبر بحلوان

إلغاء الجمال والدواب في المنطقة الأثرية، ساويرس يكشف حلا لمشكلة المنظومة الجديدة لزيارة الأهرامات

سعر الدولار،ارتفاع كبير فى سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية

بيان عاجل من شركة الخط الثالث للمترو بشأن مباراة الزمالك

فارقت الحياة بعد اتصال هاتفي من تحت الأنقاض، انتشال الضحية السابعة لـ عقار أسيوط المنهار (صور)

منوعات

المزيد

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

العثور على تماثيل نادرة تكشف أسرار حياة النخبة في بومبي قبل كارثة فيزوف (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه في الأسواق اليوم

أحدث أسعار النحاس الأصفر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخب الناشئين في أمم إفريقيا بعد انتهاء دور المجموعات (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل يأثم مانع الصدقة عن المتسولين فى الشارع؟، اعرف موقف الشرع

حكم أداء العمرة في شوال وفضلها

ما الحكمة من فريضة الحج؟، أمين الفتوى يوضح معاني عظيمة للركن الخامس في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية