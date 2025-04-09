الأربعاء 09 أبريل 2025
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حوادث

تفاصيل إصابة 17 راكبًا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

حادث بالشرقية،فيتو
حادث بالشرقية،فيتو

شهدت  محافظة الشرقية حادث سير مروع أسفر عن إصابة 17 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق “أبو حماد - العاشر من رمضان” بدائرة مركز أبو حماد.

إصابة 9 أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص في الشرقية

نزيف الأسفلت مستمر..إصابة 17 راكبا في حادث مروري في أبو حماد

تلقت غرفة عمليات إسعاف الشرقية، إخطارا بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول 17 شخصا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

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نزيف الاسفلت مستمر..اصابة 17 راكبا في حادث مروري في ابوحماد،فيتو

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو حماد - العاشر من رمضان بمركز أبو حماد، فيما تم تقديم العلاجات اللازمة للمصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

نزيف الاسفلت مستمر..اصابة 17 راكبا في حادث مروري في ابوحماد،فيتو1
نزيف الاسفلت مستمر..اصابة 17 راكبا في حادث مروري في ابوحماد،فيتو1

كيفية تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح، أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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