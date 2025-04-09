ضحايا ومصابون في مطاردة أمنية بمطروح

قالت مصادر مطلعة إن عددا من الضحايا سقطوا في مطاردة مع عنصر إجرامى شديد الخطورة بمحافظة مطروح.

وكانت أجهزة الأمن شنت حملة أمنية لضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وفور وصول القوات بادر المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات باستخدام سلاح آلى والتي بادلته الرصاص والتي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

من جانبها لم تصدر وزارة الداخلية، أى بيانات رسمية بشأن الواقعة حتى الآن، ولم يتم تأكيد عدد الضحايا والمصابين في الحادث حتى الآن.

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