قصة مقتل ربة منزل علي يد زوجها بالوايلي وقرار من النيابة

أقدم شاب على قتل زوجته بمنطقة الوايلي بسبب خلافات بينهما ثم حمل جثتها والقاها في الصحراء بمنطقة زهراء المعادي وتم ضبط المتهم واحالته الي نيابة الوايلي التي أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات والبحث عن جثة المجني عليها واستخراجها.

البداية ببلاغ تلقاه قسم شرطة الوايلي من عامل يفيد بتغيب شقيقته، وعدم عثوره على زوجها، وإغلاق شقتها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى الشقة، وبكسر الباب عثر على آثار دماء على الأرض، وبتكثيف الجهود تم القبض على زوج المبلغ بتغيبها.

وباستجوابه اعترف بقتل زوجته ثم قام بحمل جثتها داخل مرتبة وألقاها في صحراء زهراء المعادي لتنهشها الحيوانات، من جانبها تكثف الأجهزة الأمنية جهودها في البحث عن الجثة لاستخراجها واستكمال التحقيقات.



كما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة

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