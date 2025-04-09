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حوادث

الإدارية العليا تلغي حكما لمدرس أساء لموجهة إنجليزي عبر الفيس بوك

مجلس الدولة،فيتو
مجلس الدولة،فيتو

ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما صادرا ضد مُعلم بمدرسة إعدادية، والقاضي بخصم خمسة عشر يومًا من أجـره، لما نُسب اليه من قـام بـذكر حديـث عن الرسول صلى الله عليه وسلم على صفحته الشخصية الفيس بوك، بقصد التقليل من أهلية زميلة له لتوليها رئيسة توجيه اللغة الإنجليزية، كما وجه عبارات غير لائقة أيضًا علي الفيس بوك للموجه المذكورة والتي تولت التوجيه، وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى التأديبية ضده لبطلان قرار الإحالة. 

 

النيابة الإدارية نسبت إليه بأنه سلك مسلكٱ معيبٱ

ونسبت النيابة الإدارية له، بدائرة عمله بمدرسة الإعدادية بنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط، سلك مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، بأن ضمن الخبر المنشور على صفحته الشخصية يوم 16/8/2017 والتي تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ألفاظ وعبارات غير لائقة موجهة إلى التوجيه العام ولجنة التوجيه.

كما وجـه عبارات غير لائقة للمدعوة مديرة توجيه اللغة الإنجليزية بإدارة أسيوط التعليمية يـوم 24/8/2017 وذلك على صفحتـه الشخصيـة على موقـع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقـام بـذكر حديـث عن الرسول (ص) على صفحته الشخصية السابق الإشارة إليها بقصد التقليل من أهلية المذكورة لتوليها رئيسة توجيه اللغة الإنجليزية بإدارة أسيوط التعليمية بالمخالفة للتعليمات.

حمل الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق. عليا.

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