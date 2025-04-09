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حوادث

المؤبد لسائق لاتهامه بخطف فتاة بالإكراه والتعدي عليها بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بخطف فتاة بالإكراه داخل سيارتها والتعدى عليها، بدائرة مركز قليوب بمحافظة الـقليوبية.

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المؤبد لسائق لاتهامه بخطف فتاة بالإكراه داخل سيارتها والتعدى عليها بالقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.

أحالت النيابة العامة المتهم: "أحمد م م ف" ٣٣ سنة - سائق ومقيم بـ نامول - عزبة أبو يونس مركز قليوب - محافظة القليوبية، في الجناية رقم ١٧٢١٤ لسنة ٢٠٢٤ مركز قليوب والمقيدة برقم ٤٤٤٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١ بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية خطف بالإكراه المجني عليها «شهد.ه.س» بأن انتهز استقلالها بمفردها للسيارة قيادته فانزوى بها عن الطريق العام مصطحبًا إياها لمكان قصي بمنى عن أعين المارة لحجب رؤيتها وقطع سبل نجدتها.

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت جناية الخطف بجناية مواقعة المخطوفة إذ أنه في ذات الزمان والمكان: تعدي على المجني عليها «شهد.ه.س» عقب خطفها عنوة لمكان قصي محتجزًا إياها بداخل السيارة محكمًا إغلاقها وما إن أيقن قطع سبل غوثها حتى شل مقاومتها.

واختتم أمر الإحالة أنه حجز المجني عليها «شهد.ه.س» بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبيهة بأن منعها بالقوة من مغادرة السيارة موصدًا أبوابها بواسطة نظام التحكم (سنتر لوك).

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