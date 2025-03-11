أخبار مصر: مصرع وإصابة 4 كومبارسات بعد تصوير مسلسل رمضاني، قمة الأهلي والزمالك، بيان جديد لطلاب طب المنوفية بعد وفاة زميلتهم

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مصرع كومبارس وإنقاذ 4 آخرين في سقوط سيارة بترعة المريوطية أثناء عودتهم من التصوير (صور)

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 4 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بطريق هرم سقارة السياحي بمنطقة شبرامنت.

حريق يلتهم "كافيه" أحمد عيد عبد الملك بالدقي واللاعب يكشف حجم الخسائر

نشب حريق هائل في كافية فورتين المملوك للاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد عيد عبد الملك، بالدقي

تغير جذري بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة حيث تبدأ في الارتفاع التدريجي بقيم تترواح من 2: 4 درجات مئوية حتى تتجاوز الثلاثينيات نهاية الاسبوع.

صحفي سعودي يروي تفاصيل صورة "تلبيس" ياسر عرفات الحذاء لصدام حسين (فيديو)

روى الصحفي السعودي الدكتور هاشم عبده هاشم رئيس تحرير صحيفة جريدة عكاظ السعودية، تفاصيل صورة ظهر فيها الرئيس الراحل ياسر عرفات وهو يجلس على الأرض وينتعل الرئيس العراقي صدام حسين حذاءه.

اختفى قبل الفطار ولم يؤم المصلين في التراويح، العثور على جثة طالب ثانوي داخل بئر بالأقصر

عثر أهالي قرية القباحي الغربي بمدينة الأقصر على جثة شاب داخل بئر مياه زراعية، كان تغيب قبل الإفطار.

القمة 130، الزمالك يواجه الأهلي اليوم في صراع الوجود والخلود بالدوري

يترقب كافة متابعي وعشاق الكرة المصرية القمة 130 بين الأهلي والزمالك المقرر لها ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

أول تعليق من قائد قسد على توقيع اندماج قواته في صفوف الحكومة السورية

أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي أن الاتفاق بشأن اندماج قواته في صفوف الحكومة السورية، هو فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار.

اليوم، بدء حجز تذاكر عيد الفطر على خطوط الوجه القبلي، الجدول كامل للمواعيد المناسبة

تطرح الهيئة القومية للسكك الحديدية اليوم الثلاثاء، تذاكر عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات مشددة لمنع التلاعب بالتذاكر وبيعها بالسوق السوداء.

مصرع شخصين وإصابة 23 من عمال شركة غذائية شهيرة في تصادم سيارتين بطريق المحاجر بالبدرشين

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 23 آخرين في حادث تصادم سيارة ربع نقل بميني باص يقل عمالًا وموظفي شركة صناعات غذائية شهيرة اتجاه قرية برنشت بطريق المريوطية بدائرة مركز البدرشين.

اليوم، إحالة 28 تقريرا من البرلمان إلى الحكومة

يحيل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم 28 تقريرًا إلى الحكومة.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها قمتا الأهلي والزمالك وليفربول وسان جيرمان

تقام خلال اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة.

بعد وفاة زميلتهم، بيان جديد لطلاب طب المنوفية يكشفون عن تغيير مفاجئ في الدرجات

أصدر اتحاد طلاب الدفعة 40 طب المنوفية على الصفحة الرسمية لهم على موقع التواصل الاجتماعي بيانا جديدا حول واقعة وفاة إيمان مصطفى دياب الطالبة بالفرقة الخامسة طب المنوفية، والتي توفيت بعد إصابتها بنزيف شديد في المخ بسبب صعوبة امتحان مادة أنف وأذن، واتهام بعض الطلاب دكتور المادة بالتهكم عليهم.

زيزو يصطاد النسر، الزمالك يسخر من الأهلي قبل القمة 130

تتجه أنظار متابعي وعشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي اليوم الثلاثاء، نحو استاد القاهرة الدولي لمتابعة أحداث القمة المرتقبة بين النادي الأهلي وغريمه نادي الزمالك في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

كشف حساب أشرف بن شرقي مع الأهلي قبل القمة 130 أمام الزمالك

يستضيف إستاد القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء القمة 130 بين الأهلي والزمالك المقرر لها ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

قاضٍ أمريكي يرفض ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل

أوقف قاضٍ في نيويورك قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي ساعد في تنظيم احتجاجات في جامعة كولومبيا، بشكل مؤقت.

هجوم أوكراني غير مسبوق بعشرات المسيّرات يستهدف موسكو (فيديو)

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين أنّ "هجومًا ضخمًا" بعشرات الطائرات الأوكرانية المسيّرة استهدف العاصمة الروسية، فجر اليوم الثلاثاء، قبل ساعات من محادثات مقررة في مدينة جدة السعودية بين وفدين أوكراني وأمريكي بشأن الحرب في أوكرانيا.

بعد كارثة ترعة المريوطية، التحفظ على سائق سيارة الكومبارسات وخضوعه لتحليل المخدرات

تحفظت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على السائق الذي كان يقود السيارة التي سقطت بترعة المريوطية برفقته 4 كومبارسات توفيت أحدهم وأصيب 3 آخرين بسبب الحادث.

من مواليد نابلس وليس رجل أعمال عاديا، من هو بشار المصري الذي سيدير غزة في اليوم التالي للحرب؟

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعيين الملياردير الفلسطيني الأمريكي بشار المصري لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.

نجل طه الفشني يهدي إذاعة القرآن الكريم مائة تلاوة نادرة لم تذع منذ 50 عاما

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المستشار زين طه الفشني نجل الشيخ طه الفشني.

مصطفى يونس باكيا: أي كلمة على الخطيب بتوجعني وكان لي دور في تعيينه نائبا لحسن حمدي

علق مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على خلافته مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قائلًا: "أنا تربيت على الأصول، وتعلمت كيف أحترم العِشرة. قد اختلف مع الخطيب، وقد نكون زعلانين من بعض، لكنني عندما علمت بمرضه تألمت بشدة، وبعثت له رسالة فورًا للاطمئنان عليه، لأن الخلاف لا يلغي العشرة ولا يلغي الاحترام".

اعتقال رئيس الفلبين السابق بناء على أمر من الجنائية الدولية

أعلنت السلطات الفليبينة أنّ الشرطة أوقفت، صباح الثلاثاء، الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي إثر هبوط طائرته في مطار مانيلا الدولي، وذلك بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقّه عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في الحرب التي شنّها ضد تجّار المخدّرات.

صوته كمزامير داود، كريم فؤاد نجم الأهلي يؤم المصلين في صلاة التراويح بالغربية (فيديو)

في مشهد مهيب يجمع بين الروحانية والمحبة، أمَّ كريم فؤاد، نجم النادي الأهلي، جموع المصلين في صلاة التراويح أمس الإثنين وذلك بمسقط رأسه بقرية الشين في محافظة الغربية، وسط حضور كبير من الأهالي الذين عبروا عن سعادتهم وفخرهم بابن قريتهم.

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