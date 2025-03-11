صحفي سعودي يروي تفاصيل صورة "تلبيس" ياسر عرفات الحذاء لصدام حسين (فيديو)

روى الصحفي السعودي الدكتور هاشم عبده هاشم رئيس تحرير صحيفة جريدة عكاظ السعودية، تفاصيل صورة ظهر فيها الرئيس الراحل ياسر عرفات وهو يجلس على الأرض وينتعل الرئيس العراقي صدام حسين حذاءه.



وقال الدكتور هاشم عبده هاشم خلال لقائه ببرنامج "الليوان"، المذاع على فضائية "روتانا خليجية"، إنه أثناء خروج الرئيس العراقي صدام حسين من قاعة اجتماعات قمة مكة الإسلامية بصحبة الملك فهد، مع بقية الزعماء المشاركين في القمة تعثر وطاح حذائه بعيدا، فما كان من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلا أن التقط الحذاء وقام بتلبيسه للرئيس العراقي.

وأضاف أن ما فعله الرئيس الراحل ياسر عرفات دليل على الاحترام والمودة الراسخة بين الرئيسين صدام حسين وياسر عرفات، موضحًا أن الصورة بها دلالة على درجة المودة والارتباط سياسيًّا بين الدولتين، كما أن الصورة بها بعد صحفي.



وتحدث الصحفي السعودي، عن أسباب غزو الكويت للعراق، وحقيقة تقسيم المملكة العربية السعودية، من قبل العراق واليمن والأردن، قائلًا: "كافة المعلومات التي تم نشرها في ذلك الوقت حول مخطط تقسيم السعودية، كانت صحيحة بالرغم من أن المعلومة كانت شحيحة جدًّا، وعلاقتي بمختلف الجهات كانت جيدة، وهو ما حرصت عليه منذ أن توليت رئاسة تحرير الصحيفة".

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