الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحرين وخليج السويس

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو
18 حجم الخط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الغربية كافة للبحر المتوسط  تصل سرعة الرياح من 40:60 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

انخفاض درجات الحرارة ورياح، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

رياح محملة بالأتربة، موجة طقس سيئ تضرب البحيرة (فيديو وصور)


حذرت هيئة الأرصاد الجوية اضطراب الملاحة البحرية على كافة السواحل البحر الأحمر وخليج السويس  تصل سرعة الرياح من 50:60 كم / ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الأربعاء، ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على  شمال الصعيد، شديد للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء  مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  18

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس اضطراب الملاحة البحرية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم الاربعاء حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

انخفاض درجات الحرارة ورياح، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة على هذه الطرق

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

أجواء باردة وتكاثر للسحب الممطرة واضطراب ملاحة البحر المتوسط، حالة الطقس الآن
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

انخفاض درجات الحرارة ورياح، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

أتلتيكو مدريد يتخطى ديبورتيفو لاكورنيا بهدف ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

اليوم، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

حركة لا أخلاقية من ترامب لعامل خلال زيارته مصنع "فورد" للسيارات بولاية ميشيجان (فيديو)

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة يحمل أمريكا وإسرائيل مسؤولية سقوط الضحايا في إيران

برئاسة رئيس هيئة قضايا الدولة، اللجنة العليا لجائزة الفنجري تعقد أول اجتماعها بتشكيلها الجديد

هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط تابعة لشركة شيفرون الأمريكية في البحر الأسود

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق اليوم الثلاثاء

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية