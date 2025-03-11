الثلاثاء 11 مارس 2025
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خارج الحدود

اعتقال رئيس الفلبين السابق بناء على أمر من الجنائية الدولية

الرئيس الفلبيني السابق،
الرئيس الفلبيني السابق، فيتو

أعلنت السلطات الفليبينة أنّ الشرطة أوقفت، صباح الثلاثاء، الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي إثر هبوط طائرته في مطار مانيلا الدولي، وذلك بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقّه عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في الحرب التي شنّها ضد تجّار المخدّرات.


وقالت الرئاسة الفلبينية في بيان إنّه "في وقت مبكر من الصباح، تلقّى الإنتربول في مانيلا النسخة الرسمية من مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرة إلى أنّ دوتيرتي أصبح "اعتبارا من الآن في قبضة السلطات".

ووفق بيان صادر عن مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، تم القبض على دوتيرتي فور وصوله من هونج كونج، حيث تم احتجازه من قبل الشرطة تنفيذا لأوامر المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في عمليات القتل الجماعي التي وقعت خلال حملته الصارمة لمكافحة المخدرات غير المشروعة.

ويواجه دوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدّر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.

وبحسب بيان الرئاسة الفلبينية فإن "الرئيس السابق ومجموعته يتمتّعون بصحة جيدة ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".

وألقي القبض على دوتيرتي بعد هبوطه في مطار مانيلا الدولي بعد رحلة قصيرة إلى هونج كونج.

وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.

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