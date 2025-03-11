الثلاثاء 11 مارس 2025
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اختفى قبل الفطار ولم يؤم المصلين في التراويح، العثور على جثة طالب ثانوي داخل بئر بالأقصر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

عثر أهالي قرية القباحي الغربي بمدينة الأقصر على جثة شاب داخل بئر مياه زراعية، كان تغيب قبل الإفطار.

 

تفاصيل واقعة جثة طالب الثانوية في الأقصر

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة الأقصر عن العثور على جثة شاب يدعى محمود أحمد عطا يبلغ من العمر 17 عامًا طالب بالصف الثالث الثانوي الأزهري، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث بندر الأقصر إلى محل الواقعة.

وجرى انتشال جثة طالب الثانوية العامة من البئر ونقلها إلى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، لحين انتداب الطبيب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية أو من عدمه والتصريح بالدفن.

وأفادت المعلومات الأولية أن الشاب حسن السيرة والسلوك والأخلاق، ولا توجد أي خلافات جيرة أو أقارب، كما أنه يؤم المُصلين في صلاة التراويح بشهر رمضان بمسجد القرية بالقباحي الغربي، فيما تكثف مباحث الأقصر التحريات لحل لغز الواقعة.


وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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