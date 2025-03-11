كشف حساب أشرف بن شرقي مع الأهلي قبل القمة 130 أمام الزمالك

يستضيف إستاد القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء القمة 130 بين الأهلي والزمالك المقرر لها ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقبل مواجهة القمة المنتظرة يعول جماهير النادي الأهلي الكثير من الآمال علي أشرف بن شرقي نجم الفريق وذلك للمستويات الكبيرة التي يقدمها مع الأحمر منذ انضمامه لصفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الماضية.

وتستعرض فيتو لكم أرقام أشرف بن شرقي مع النادي الأهلي قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الزمالك.

أرقام أشرف بن شرقي مع الأهلي قيل مواجهة الزمالك

ومنذ انضمام الدولي المغربي إلي صفوف النادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الماضية، شارك بن شرقي مع الفريق في ثلاث مباريات بواقع مباراتين شارك فيهم كبديل ومشاركة واحدة أساسية.

وخلال الثلاث مواجهات التي شارك فيهم المغربي مع الأهلي نجح في تسجيل هدفين، بواقع هدف أمام الزمالك وهدف أمام حرس الحدودي.

القيمة السوقية لـ الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

تبلغ القيمة السوقي للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، ويعد الثلاثي وسام أبو علي وإمام عاشور وأشرف بن شرقي أغلى ثلاثة لاعبين في القلعة الحمراء بقيمة 3.5 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 15.65 مليون يورو، ويعد أحمد سيد زيزو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو، وفي المركز الثاني نبيل عماد دونجا بقيمة 1.3 مليون يورو، ويأتي حسام عبد المجيد ثالثا بقيمة 600 ألف يورو.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن الأهلي أكثر من ضعف القيمة السوقية للزمالك، بينما زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الفريقين.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان

مواجهات الأهلي والزمالك خلال شهر رمضان هي صدام متكرر بين القطبين، حيث التقى الفريقان من قبل في 14 قمة، قبل القمة 130 المقرر أن تقام بينهما يوم الثلاثاء المقبل.

وشهدت هذه اللقاءات تفوقا أهلاويا في مباريات القمة، حيث نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في سبع لقاءات، بينما فاز الزمالك في ثلاث مواجهات فقط في الشهر الكريم، حل التعادل بين القطبين في 4 لقاءات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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