مصرع 22 شخصا على الأقل وإصابة 30 آخرين في سقوط رافعة على قطار بتايلاند (فيديو)

أفادت الشرطة التايلاندية اليوم الأربعاء، بمصرع 22 شخصًا على الأقل إثر سقوط رافعة على قطار شمال شرق العاصمة بانكوك.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية في مقاطعة ناخون راتشاسيما ثاتشابون تشيناونج لوكالة فرانس برس "قُتل 22 شخصًا وأصيب أكثر من 30".



ووقع الحادث حوالي الساعة التاسعة صباحًا على خط سكة حديد بالقرب من مجتمع بان ثانون كوت في منطقة سيخيو.

وتقع المنطقة أسفل خط سكة حديد عالية السرعة بين بانكوك ونونج خاي، الذي لا يزال قيد الإنشاء.

🚨🇹🇭 BREAKING: CRANE CRUSHES THAILAND TRAIN, KILLS 12



Crane working on rail project collapsed onto passing train in Sikhio district, derailing carriages and sparking fire.



At least 30 injured as rescue operations underway 230km from Bangkok.pic.twitter.com/LBdDN3SRAY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 14, 2026



وكان القطار قد غادر محطة نونج نام خون عندما سقط الهيكل، مما أدى إلى اندلاع حريق بعد وقت قصير من الاصطدام.

وكان معظم ركاب القطار من الطلاب وسكان المنطقة المسافرين من مقاطعة باك تشونج للعمل في مناطق أخرى.

وتمكنت طواقم الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة قبل أن يستخدم رجال الإنقاذ معدات قطع المعادن لتحرير الركاب المحاصرين داخل العربات المتضررة.

