الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصرع 22 شخصا على الأقل وإصابة 30 آخرين في سقوط رافعة على قطار بتايلاند (فيديو)

سقوط رافعة على قطار
سقوط رافعة على قطار بتايلاند، فيتو
18 حجم الخط

أفادت الشرطة التايلاندية اليوم الأربعاء، بمصرع 22 شخصًا على الأقل إثر سقوط رافعة على قطار شمال شرق العاصمة بانكوك.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية في مقاطعة ناخون راتشاسيما ثاتشابون تشيناونج لوكالة فرانس برس "قُتل 22 شخصًا وأصيب أكثر من 30".
 

ووقع الحادث حوالي الساعة التاسعة صباحًا على خط سكة حديد بالقرب من مجتمع بان ثانون كوت في منطقة سيخيو. 

وتقع المنطقة أسفل خط سكة حديد عالية السرعة بين بانكوك ونونج خاي، الذي لا يزال قيد الإنشاء.


وكان القطار قد غادر محطة نونج نام خون عندما سقط الهيكل، مما أدى إلى اندلاع حريق بعد وقت قصير من الاصطدام. 

وكان معظم ركاب القطار من الطلاب وسكان المنطقة المسافرين من مقاطعة باك تشونج للعمل في مناطق أخرى.

وتمكنت طواقم الإطفاء من السيطرة على الحريق بسرعة قبل أن يستخدم رجال الإنقاذ معدات قطع المعادن لتحرير الركاب المحاصرين داخل العربات المتضررة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرطة التايلاندية سقوط رافعه قطار مجتمع بان ثانون كوت منطقة سيخيو محطة نونج نام خون
ads

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم، خريطة سقوط الأمطار وموقف القاهرة

حملات أمنية تضبط 166 سلاحا ناريا و29 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

حالة الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحرين وخليج السويس

ارتفاع العباد وانخفاض الذرة، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

مصرع 22 شخصا على الأقل وإصابة 30 آخرين في سقوط رافعة على قطار بتايلاند (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

طريقة عمل صوص الشيكولاتة الاقتصادي في خطوات بسيطة

تيموثي بوسفيلد يسلم نفسه لـ الشرطة الأمريكية بعد إدانته في قضية اعتداء جنسي على طفل

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق اليوم الثلاثاء

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 14 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية