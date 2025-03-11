الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صوته كمزامير داود، كريم فؤاد نجم الأهلي يؤم المصلين في صلاة التراويح بالغربية (فيديو)

كريم فؤاد نجم الأهلي
كريم فؤاد نجم الأهلي يؤم المصلين، فيتو

في مشهد مهيب يجمع بين الروحانية والمحبة، أمَّ كريم فؤاد، نجم النادي الأهلي، جموع المصلين في صلاة التراويح أمس الإثنين وذلك بمسقط رأسه بقرية الشين في محافظة الغربية، وسط حضور كبير من الأهالي الذين عبروا عن سعادتهم وفخرهم بابن قريتهم.

500 وجبة يوميا من مطبخ الخير بزفتى لتوزيعها على الصائمين في الغربية (فيديو)

حريق هائل بمزرعة دواجن في طنطا

وفاجأ كريم فؤاد الجميع بصوته العذب وتلاوته الخاشعة، حيث أشاد الحاضرون بجمال أدائه الذي وُصف بأنه "صوت من مزامير داود"، وهو ما أضفى على الأجواء مزيدًا من الروحانية والطمأنينة.

ولم تقتصر اللحظة على الجانب الديني فقط، بل حرص الكثيرون على التعبير عن دعمهم للاعب، مشيدين بأخلاقه العالية وتواضعه رغم نجوميته في الملاعب ومؤكدين أنه نموذج يُحتذى به للشباب سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

جدير بالذكر أن كريم فؤاد يُعد أحد أبرز المواهب في النادي الأهلي، حيث لفت الأنظار بمهاراته وإسهاماته مع الفريق، لكنه في هذه الليلة أثبت أن النجومية ليست فقط في الرياضة، بل في القيم والروحانيات أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

500 وجبة يوميا من مطبخ الخير بزفتى لتوزيعها على الصائمين في الغربية (فيديو)

ندوة بمركز إعلام طنطا عن الشباب ودوره في بناء الوطن

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي لـ 7 وفيات

ننشر أسماء المتوفين والمصابين بحادث طريق طنطا - الإسكندرية الزراعي

الأكثر قراءة

تغير جذري بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

زيزو يصطاد النسر، الزمالك يسخر من الأهلي قبل القمة 130

مصطفى يونس يكشف مفاجأة بشأن فشل صفقة انتقال زيزو للأهلي

بيانان من السعودية والأردن عن الاتفاق بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية

القبض على فرد الأمن المسؤول عن كلب الحراسة الذي عقر طالبة بجامعة القاهرة

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 11 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

اجتماع عاجل لـ الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة

قتلى وجرحى بالعشرات برصاص طائش في احتفالات اتفاق الحكومة السورية وقسد

منوعات

المزيد

حاملا كرسيا ومخرجا لسانه، خروج غريب لرئيس الوزراء الكندي ترودو من البرلمان (صورة)

ماسك يتهم أوكرانيا بالهجوم على موقع "إكس"

إجلاء مئات العائلات في جواتيمالا بسبب بركان فويجو و30 ألف شخص في مرمى الحمم البركانية

خبيرة لغة جسد: نظرات حب خجولة بين ويليام وكيت في يوم الكومنولث

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الإثنين؟

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

القبض على مصطفى شعبان في الحلقة 9 من مسلسل حكيم باشا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تارك الصلاة كسلا كافر؟ أحمد كريمة يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 11 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية