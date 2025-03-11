صوته كمزامير داود، كريم فؤاد نجم الأهلي يؤم المصلين في صلاة التراويح بالغربية (فيديو)

في مشهد مهيب يجمع بين الروحانية والمحبة، أمَّ كريم فؤاد، نجم النادي الأهلي، جموع المصلين في صلاة التراويح أمس الإثنين وذلك بمسقط رأسه بقرية الشين في محافظة الغربية، وسط حضور كبير من الأهالي الذين عبروا عن سعادتهم وفخرهم بابن قريتهم.

وفاجأ كريم فؤاد الجميع بصوته العذب وتلاوته الخاشعة، حيث أشاد الحاضرون بجمال أدائه الذي وُصف بأنه "صوت من مزامير داود"، وهو ما أضفى على الأجواء مزيدًا من الروحانية والطمأنينة.

ولم تقتصر اللحظة على الجانب الديني فقط، بل حرص الكثيرون على التعبير عن دعمهم للاعب، مشيدين بأخلاقه العالية وتواضعه رغم نجوميته في الملاعب ومؤكدين أنه نموذج يُحتذى به للشباب سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.

جدير بالذكر أن كريم فؤاد يُعد أحد أبرز المواهب في النادي الأهلي، حيث لفت الأنظار بمهاراته وإسهاماته مع الفريق، لكنه في هذه الليلة أثبت أن النجومية ليست فقط في الرياضة، بل في القيم والروحانيات أيضًا.

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