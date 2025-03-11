حريق يلتهم "كافيه" أحمد عيد عبد الملك بالدقي واللاعب يكشف حجم الخسائر

نشب حريق هائل في كافية فورتين المملوك للاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد عيد عبد الملك، بالدقي.

وكتب عيد عبد الملك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل حدث حريق هائل في كافيه فورتين ناتج عن ماس كهربائي أدى إلى حريق كل شيء بالمكان.. ربنا يعوض علينا ويسترها عالجميع ويلطف بعباده”.

تلقت قوات الدفاع المدني في القاهرة بلاغ بنشوب حريق بأحد الكافيهات وعلى الفور تم الانتقال لمكان الواقعة والسيطرة على الحريق.

افتتاح كافيه فورتين

وافتتح أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب طلائع الجيش الحالي والزمالك السابق، كافيه خاص به أطلق عليه اسم "fourteen" رقم 14، وهو المفضل لديه، ومعهود له بالعظمة على مدار تاريخ لاعبي الكرة بمصر، حيث إن كل من ارتدوه صنعوا به مجدًا.

حريق شقة لاعب المنتخب

وكان عبد الملك، قد صرح من قبل بأن رقم 10 الذي كان يرتديه بالزمالك، وأثيرت مشكلة بسببه ليس من المفضلات له ولكن يفضل 14 وهو ما حققه بصفوف طلائع الجيش، حاليًّا.

وعلى جانب آخر كان قد تعرض أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، لحريق في شقته هو وأسرته وكان قد قد كشف ذلك في بوست علي صفحته بالتواصل الاجتماعي وتويتر قائلا: "حصل ماس كهربائي في العمارة عندي وحريقة في الدور الأخير وقبل الأخير".

وقال عبد الملك: "أكتر خضة اتخضيتها في حياتي أنا وعيلتي وكل الجيران ربنا سلم وستر الحمد الله والمطافى قدرت تنقذ الموقف الخوف على حبايبك وناسك وأولادك في المواقف دي، حاجة صعبة ربنا ما يكتبها على حد".

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