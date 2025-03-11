مصطفى يونس باكيا: أي كلمة على الخطيب بتوجعني وكان لي دور في تعيينه نائبا لحسن حمدي

علق مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على خلافته مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قائلًا: "أنا تربيت على الأصول، وتعلمت كيف أحترم العِشرة. قد اختلف مع الخطيب، وقد نكون زعلانين من بعض، لكنني عندما علمت بمرضه تألمت بشدة، وبعثت له رسالة فورًا للاطمئنان عليه، لأن الخلاف لا يلغي العشرة ولا يلغي الاحترام".

مصطفى يونس والغيرة من الخطيب

كما رد مصطفى يونس خلال لقائه في الجزء الثاني من حلقته ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على من يروجون لفكرة أنه يشعر بالغيرة من الخطيب بسبب منصبه، مؤكدًا أن علاقتهما تمتد لعقود والدليل على ذلك موقف حدث عقب وفاة الكابتن صالح سليم، حينما سعى حسن حمدي لاختيار نائب لرئيس النادي، وكان الاتجاه نحو تعيين المهندس إبراهيم المعلم..

دور مصطفى يونس في تعيين الخطيب نائبا لرئيس الأهلي

ويروي يونس تفاصيل تلك اللحظة قائلًا: “تلقيت مكالمة من بيبو بصوت متوتر، وقال لي إن حسن حمدي ينوي تعيين إبراهيم المعلم نائبًا، فقلت له: ”إذا حدث ذلك، سيكون هذا آخر يوم بيني وبينك، وعليك أن ترشح نفسك فورًا، فنحن جميعًا خلفك."

لم يتوقف يونس عند ذلك، بل اتصل بحسن حمدي مباشرة وقال له بحسم: “لن أقبل بأي نائب لرئيس الأهلي سوى محمود الخطيب، لأن النادي يجب أن يسير على نهج صالح سليم، حسن حمدي، ثم محمود الخطيب”.

وأكد يونس أن هذه الواقعة تكشف مدى دعمه للخطيب، وليس كما يروج البعض بأنه يكن له أي مشاعر غيرة أو ضغينة، مشيرًا إلى أن أي كلمة سلبية عن الخطيب تؤلمه بشدة.

ولم يستطع يونس إخفاء مشاعره، حيث غلبته الدموع على الهواء، مؤكدًا أن أي كلمة تمس الخطيب تصيبه بالألم، قائلًا: “أنا لما بسمع أي حاجة عنه بتوجعني”.



وأعرب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، متمنيًا له العودة سريعًا إلى عائلته وأحفاده سالمًا. وقال يونس بتأثر: “بيبو حبيب قلبي، ربنا يشفيك، بغض النظر عن أي خلاف، سيظل في قلبي دائمًا”.

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