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أخبار مصر

تغير جذري بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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كشفت هيئة الارصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة حيث تبدأ في الارتفاع التدريجي بقيم تترواح من 2: 4 درجات مئوية حتى تتجاوز الثلاثينيات نهاية الاسبوع.

درجة الحرارة تقترب من 30 بالصعيد، حالة الطقس غدا الثلاثاء

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة وزيادة سطوع الشمس

درجة الحرارة تقترب من 30 بالصعيد، حالة الطقس غدا الثلاثاء

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة وزيادة سطوع الشمس

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء ، وتوقعت أن يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:15

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