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خارج الحدود

قاضٍ أمريكي يرفض ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل

الطالب محمود خليل،
الطالب محمود خليل، فيتو

محمود خليل، أوقف قاضٍ في نيويورك قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي ساعد في تنظيم احتجاجات في جامعة كولومبيا، بشكل مؤقت.

وحدد القاضي غدا الأربعاء 12 من مارس موعدًا لجلسة استماع في قضية احتجاز خليل.

 

تعليق ترامب على اعتقال الطالب محمود خليل

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد علق أمس على اعتقال طالب الدراسات العليا فلسطيني محمود خليل فى جامعة كولومبيا.

وقال ترامب فى سياق تعليقه على اعتقال الطالب محمود خليل:" لعب دورًا بارزًا في الاحتجاجات في جامعة كولومبيا بنيويورك وستتبعه اعتقالات أخرى.

 

وأضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "هذا هو الأول من بين الكثير من الاعتقالات المقبلة، نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في كولومبيا، والجامعات الأخرى، بأنحاء البلاد ممن شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية، ومعادية لأمريكا".

 

وتابع الرئيس الأمريكي زاعما: "لن تتسامح إدارتي مع ذلك، كثيرون منهم ليسوا طلابًا بل محرضين مأجورين، سنجد هؤلاء المتعاطفين مع الإرهاب، ونلقي القبض عليهم ونرحلهم من بلدنا، ولن يعودوا مرة أخرى أبدًا".

 

سلطات الهجرة الفيدرالية تعتقل الطالب محمود خليل 

وكانت سلطات الهجرة الفيدرالية في الولايات المتحدة، اعتقلت الطالب محمود خليل طالب الدراسات العليا الفلسطيني، الذي كان له دور بارز في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل بجامعة كولومبيا في نيويورك خلال الربيع الماضي، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

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