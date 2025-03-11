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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 23 من عمال شركة غذائية شهيرة في تصادم سيارتين بطريق المحاجر بالبدرشين

تصادم سيارتين ووقوع
تصادم سيارتين ووقوع مصابين بطريق البدرشين، فيتو

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 23 آخرين في حادث تصادم سيارة ربع نقل بميني باص يقل عمالًا وموظفي شركة صناعات غذائية شهيرة اتجاه قرية برنشت بطريق  المريوطية  بدائرة مركز البدرشين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود ضحايا قبل مدخل طريق المحاجر اتجاه قرية برنشت بطريق  المريوطية  بدائرة مركز البدرشين.

وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، إذ تبين بالفحص تصادم سيارة ربع نقل مع ميني باص يقل عمالًا وموظفي شركة صناعات غذائية شهيرة اتجاه قرية برنشت. تم نقلهم إلى مستشفى البدرشين للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق لتسيير حركة المركبات بالطريق الذي تسبب الحادث في شلل مروري به.

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شركة صناعات غذائية بطريق المريوطية البدرشين

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