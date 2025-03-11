مصرع كومبارس وإنقاذ 4 آخرين في سقوط سيارة بترعة المريوطية أثناء عودتهم من التصوير (صور)

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 4 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بطريق هرم سقارة السياحي بمنطقة شبرامنت.

تلقي مدير مباحث الجيزة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط سيارة وبها أشخاص بترعة المريوطية علي الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث وتبين انقلاب سيارة بترعة المريوطية وتم علي الفور انتشال السبارة وتبين إصابة 3 فتيايات والسائق وتم إنقاذهم بينما توفيت أحدهم وتم نقلهم لمستشفي شبرامنت المركزي وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة

وكشفت التحريات الأولية لحادث انقلاب سيارة ملاكي انتشال جثمان كومبارس وإنقاذ 3 وسائق من ترعة المريوطية وبينت التحريات أن عجلة السيارة السائق هي السبب حيث اختلت بيد السائق أثناء القيادة بعدما غرست في الرمال الموجودة علي جانبي الطريق بمنطقة كوبري المنوات، مما أسفر عن وفاة سيدة كانت تجلس بجوار السائق بسبب غرز الباب الامامي في الطين ونجاة السائق وثلاث فتيات آخرين كانوا بالمقعد الخلفي للسيارة تم نقلهم لمستشفي شبرامنت.

ونجحت قوات الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات المعنية من انتشال السيارة المنكوبة التي غرست بطين الترعة وانتشال جثة المتوفية.

واوضحت التحريات أن السائق كان عائد من احد الاعمال الدرامية التي يتم تصويرها باستوديو المغربي بابوصير.



وبعد كوبري المنوات بحوالي 200 متر الموجودة بدائرة أبو النمرس كان المصابين والمتوفيين يقومون بتصوير مشاهد مسلسل درامي يعرض في حاليا في رمضان



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