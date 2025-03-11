مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها قمتا الأهلي والزمالك وليفربول وسان جيرمان

تقام خلال اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة.

الدوري المصري الممتاز

الزمالك مع الأهلي 9.30 مساء - أون سبورتس 1

الجونة مع الاتحاد السكندري 9.30 مساء - أون سبورتس 2

دوري أبطال أوروبا

برشلونة مع بنفيكا 7.45 مساء - بي إن سبورتس 2

ليفربول مع باريس سان جيرمان 10 مساء - بي إن سبورتس 1

ليفركوزن مع بايرن ميونخ 10 مساء - بي إن سبورتس 4

إنتر ميلان مع فينورد 10 مساء - بي إن سبورتس 3

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال مع باختاكور 8 مساء - بي إن سبورتس AFC 1

أهلي جدة مع الريان 8 مساء - بي إن سبورتس AFC

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