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خارج الحدود

هجوم أوكراني غير مسبوق بعشرات المسيّرات يستهدف موسكو (فيديو)

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

أعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين أنّ "هجومًا ضخمًا" بعشرات الطائرات الأوكرانية المسيّرة استهدف العاصمة الروسية، فجر اليوم الثلاثاء، قبل ساعات من محادثات مقررة في مدينة جدة السعودية بين وفدين أوكراني وأمريكي بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأكد، أن قوات الدفاع الجوي تصدت لـ 25 طائرة مسيرة أوكرانية أخرى كانت متجهة نحو العاصمة موسكو، وإسقاط حتى الآن بما مجموعه 65 طائرة مسيرة معادية خلال الليل.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد سوبيانين، بصد قوات الدفاع الجوي لهجوم بـ33 طائرة مسيرة كانت تحلق نحو موسكو، وفرض حظر مؤقت على تشغيل مطاري جوكوفسكي ودوموديدوفو.

 


 وكتب سوبيانين في حسابه على "تليجرام": "صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع هجومًا شنته 25 طائرة بدون طيار أخرى كانت تحلق نحو موسكو".

 

وأفاد رئيس بلدية موسكو بأنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق منطقتي رامينسكوي ودوموديدوفو.

وتبعد المنطقتان نحو 40 كيلومترًا إلى الجنوب والجنوب الشرقي من الكرملين.


وذكر سوبيانين في منشور على تطبيق تيليجرام للمراسلة "وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع أضرار أو إصابات".

وأشار إلى أنه "حتى الآن تم إسقاط 65 طائرة مسيرة للعدو".

وأشار إلى أن متخصصي خدمات الطوارئ يعملون في مواقع سقوط حطام المسيرات.

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