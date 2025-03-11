نجل طه الفشني يهدي إذاعة القرآن الكريم مائة تلاوة نادرة لم تذع منذ 50 عاما

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المستشار زين طه الفشني نجل الشيخ طه الفشني.

نجل الفشني يهدي الإذاعة مائة تلاوة نادر وابتهالات وأدعية دينية

وأهدى المستشار زين طه الفشني نجل الشيخ طه الفشني محتوى لتلاوات قرآنية تعدت مائة تلاوة نادرة لم تذع منذ خمسين عامًا وما يقرب من عشر ساعات من الابتهالات والأدعية الدينية نادرة لإذاعة القرآن الكريم.

كما قدم لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نسخة من رسالة الماجستير التي حصلت عليها الدكتورة رحاب الشربيني عن أسلوب وامكانيات صوت الشيخ طه الفشني في أداء الابتهالات والتواشيح الدينية وتلاوته للقران الكريم.



وكان الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام استقبل أسرة فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، أمس الإثنين بحضور إسماعيل دويدار رئيس شبكة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

تلاوات نادرة

وأهدت أسرة الشيخ المنشاوي الهيئة عددًا من التلاوات النادرة من حفلات خارجية متعددة، أحياها القارئ الكبير على مدى عقود من التلاوة وذلك لبثها لأول مرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

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