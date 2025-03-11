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اليوم، بدء حجز تذاكر عيد الفطر على خطوط الوجه القبلي، الجدول كامل للمواعيد المناسبة

قطار، فيتو
قطار، فيتو

مواعيد حجز قطارات العيد، تطرح الهيئة القومية للسكك الحديدية اليوم الثلاثاء، تذاكر عيد الفطر المبارك، وسط إجراءات مشددة لمنع التلاعب بالتذاكر وبيعها بالسوق السوداء. 

 

مواعيد حجز قطارات العيد

وحددت هيئة السكك الحديدية مواعيد بدء حجز القطارات بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال عطلة عيد الفطر المبارك على خطوط الوجه القبلي اعتبارًا من  الثلاثاء 11 مارس من الساعة 8 الثامنة صباحًا وذلك على النحو التالي:

- يتم الحجز يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس للسفر يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس.

- يتم الحجز يوم الأربعاء الموافق 12 مارس للسفر يوم الأربعاء الموافق 26 مارس.

- يتم الحجز يوم الخميس الموافق 13 مارس للسفر يوم الخميس الموافق 27 مارس.

 

- يتم الحجز يوم الجمعة الموافق 14 مارس للسفر يوم الجمعة الموافق 28 مارس.

- يتم الحجز يوم السبت الموافق 15 مارس للسفر يوم السبت الموافق 29 مارس.


- يتم الحجز يوم الاحد الموافق 16 مارس للسفر يوم الاحد الموافق 30 مارس.

وأكدت الهيئة أن ذلك يأتي تسهيلًا على المسافرين وخاصة خطوط الوجه القبلي ضمن خطة الهيئة لتشغيل قطارات إضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

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الهيئة القومية للسكك الحديدية تذاكر عيد الفطر السوق السوداء حجز القطارات خطوط الوجه القبلي

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