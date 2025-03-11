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القمة 130، الزمالك يواجه الأهلي اليوم في صراع الوجود والخلود بالدوري

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

يترقب كافة متابعي وعشاق الكرة المصرية القمة 130 بين الأهلي والزمالك المقرر لها ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف نادي الزمالك غريمة التقليدي النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء على إستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

 

 مباراة الأهلي والزمالك

 الزمالك يدخل اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، حيث يسعى لحصد  نقاط المباراة كاملة من أجل إنعاش آماله في المنافسة على لقب الدوري من جديد، بعد ابتعاده نسبيًّا عن المنافسة علي اللقب، جعلته لا يرى أمامه سوى الفوز ليعيده إلى سباق القمة.

أما الأهلي، فيدخل المباراة هو الآخر وانظاره تتجه إلي النقاط الثلاث، لمواصلة مطاردة بيراميدز متصدر جدول الترتيب، وتقليص الفارق معه في رحلة الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي.

ويطمح الفريق الأحمر إلى استكمال زحفه نحو الصدارة، حيث يعني أي تعثر للفريق أمام الزمالك ابتعاده بشكل نسبي عن المنافسة على لقب الدوري لصالح بيراميدز.


حكام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

حكم ساحة: محمود بسيوني

مساعد أول: أحمد توفيق طلب

مساعد ثان: سامي هلهل

حكم رابع: حمادة القلاوي

حكم الـ VAR: أحمد الغندور

مساعد الـ VAR أول: هاني عبدالفتاح

مساعد الـVAR ثاني: محمد الشناوي

موقف الأهلى والزمالك فى الدوري الممتاز 

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، بعدما حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 مواجهات ولم يهزم وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 9، فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مرات وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 16.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء في إستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.  

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