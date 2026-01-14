الأربعاء 14 يناير 2026
موعد الحجز والتخصيص الإلكتروني لشقق روضة العبور

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موعد الحجز والتخصيص الإلكتروني  للمتقدمين ومسددي قيمة جدية الحجز لشقق روضة العبور عبر منصة مصر العقارية وذلك خلال يومي 26 و27 يناير الجاري.

ويأتي هذا الطرح ضمن المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكني تجريه الوزارة، والذي يتضمن توفير ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها على عدة مراحل.

وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا: “نعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة”.

وأضاف وزير الإسكان، أن من يرغب فى التقدم للحصول على وحدة سكنية يجب عليه الدخول على منصة مصر العقارية من هنا 

كشفت منصة مصر العقارية عن تنظيم مرحلة تخصيص الوحدات

وأكدت أن الدخول لمرحلة التخصيص يقتصر على المواطنين الذين:
• سددوا جدية الحجز كاملة
• استوفوا جميع الشروط المعلنة
تم إيقاف الحسابات التي:
• لم تستكمل سداد جدية الحجز

المؤهلون فقط سيتمكنون من الدخول إلى رابط التخصيص واختيار وحداتهم عبر النظام الإلكتروني المعتمد.

كما تم تفعيل أنظمة تحقق وتأمين ذكية (reCAPTCHA) لضمان حماية المنصة، ومنع التلاعب، ووصول الوحدات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية

وطرحت وزارة الاسكان عبر المنصة 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية. 

وضم الطرح ٢٩٨٦ وحدة بمشروعات (جنة وسكن مصر)، و١٠٦١٤ وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، و٩٤١٢ وحدة بمشروع (ظلال) و٢٠٠٠ وحدة سكنية ( بالإسكان المتنوع ) بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

