بعد كارثة ترعة المريوطية، التحفظ على سائق سيارة الكومبارسات وخضوعه لتحليل المخدرات

تحفظت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة على السائق الذي كان يقود السيارة التي سقطت بترعة المريوطية برفقته 4 كومبارسات توفيت أحدهم وأصيب 3 آخرين بسبب الحادث.

كما تحفظ رجال المرور أعلى السيارة التي سحبتها عبر اوناش الإدارة والجهات المحلية بأبو النمرس ومن المقرر خضوعه لتحليل طبي خاص بالمخدرات للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.

وكشفت التحريات الأولية أنه متعاقد مع أحد المكاتب الفنية التابعة لشركة إنتاج لمرافقة فنانين بعمل درامي يعرض حاليا وتوصيلهم لأي مكان يتوجهون اليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ بسقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ مدعوة بسيارات الإسعاف، ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرق الإنقاذ النهري.

وبالفحص تبين أن سيارة ملاكي كانت تقل 5 أشخاص سقطت في ترعة المريوطية نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر عن الحادث عن وفاة ممثلة تُدعى “نورهان” تبلغ من العمر 38 عامًا، بينما نجا 3 من زملائها ومهندس صوت بعد إصابتهم بكسور وكدمات بالجسد.

وبإجراء التحريات تبين أن الممثلة تقيم بمنطقة المرج بالقاهرة، وفي أثناء عودتها من تصوير إحدى المسلسلات بمنطقة البدرشين برفقة زملائها، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وسقطت السيارة بهم في الترعة.

ونقلت سيارات الإسعاف جثة المتوفية إلى مشرحة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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